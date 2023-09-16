تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و55 قرشا، والبندورة بين 10 و30 قرشا، والجزر بين 50 و75 قرشا، والخيار بين 20 و40 قرشا، والزهرة بين 30 و60 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.