أنغام تكشف حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب



وفي تصريحات لموقع القاهرة 24 قالت أنغام أنها تلقت رسالة شيرين عبد الوهاب قبل لحظات من صعودها الطائرة في طريق عودتها للقاهرة إلا أنها ردت عليها برسالة صوتية لشكرها على التهنئة.



يذكر أن اسم الثنائي شيرين عبد الوهاب وأنغام تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد أن زعم البعض وجود خلاف بينهما .



ليالينا