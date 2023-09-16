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أنغام تكشف حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب

9/16/2023 7:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ردت الفنانة أنغام على الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية حول وجود خلاف بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب والأزمة حول لقب صوت مصر، وحديث البعض عن تجاهلها رسائل تهنئة شيرين لها على حفلها الأخير في السعودية "ليلة صوت مصر"، والاكتفاء بالرد بـ إيموجي فقط.
وخرجت أنغام عن صمتها مؤكدة أنها لم تتجاهل رسائل تهنئة شيرين عبد الوهاب لها، لكنه دار بينهما حوار حول الأمر بعد أن تلقت رسالتها.


وفي تصريحات لموقع القاهرة 24 قالت أنغام أنها تلقت رسالة شيرين عبد الوهاب قبل لحظات من صعودها الطائرة في طريق عودتها للقاهرة إلا أنها ردت عليها برسالة صوتية لشكرها على التهنئة.


يذكر أن اسم الثنائي شيرين عبد الوهاب وأنغام تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد أن زعم البعض وجود خلاف بينهما .

ليالينا


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