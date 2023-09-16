أنغام تكشف حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب

أنغام تكشف حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب
التاريخ
9/16/2023 7:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ردت الفنانة أنغام على الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية حول وجود خلاف بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب والأزمة حول لقب صوت مصر، وحديث البعض عن تجاهلها رسائل تهنئة شيرين لها على حفلها الأخير في السعودية "ليلة صوت مصر"، والاكتفاء بالرد بـ إيموجي فقط.
وخرجت أنغام عن صمتها مؤكدة أنها لم تتجاهل رسائل تهنئة شيرين عبد الوهاب لها، لكنه دار بينهما حوار حول الأمر بعد أن تلقت رسالتها.
وفي تصريحات لموقع القاهرة 24 قالت أنغام أنها تلقت رسالة شيرين عبد الوهاب قبل لحظات من صعودها الطائرة في طريق عودتها للقاهرة إلا أنها ردت عليها برسالة صوتية لشكرها على التهنئة.
يذكر أن اسم الثنائي شيرين عبد الوهاب وأنغام تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد أن زعم البعض وجود خلاف بينهما .
ليالينا
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