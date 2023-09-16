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وكلاء السياحة: نحو 10 آلاف معتمر أردني براً وجواً منذ بدء الموسم

9/16/2023 7:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل قطاع الحج والعمرة بلال روبين إن أعداد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة الحالي ولغاية الآن بلغ نحو 10 آلاف معتمر براً وجواً.
وأضاف روبين اليوم السبت لـ"الوكيل الاخباري" أن الإقبال خلال شهر أيلول الحالي ضعيف وذلك بسبب انتهاء العطلة المدرسية وعودة الدوام .
ولفت أن رحلة العمرة براً والتي يمكث المعتمر فيها ليلتين في المدينة و6 ليالي في مكة داخل غرفة رباعية يبلغ سعرها نحو 210 دينار مضيفاً أن رحلات العمرة جواً تتراوح أسعارها من 400 دينار فما فوق حسب درجة الفندق.
أما الرحلات جواً إلى العمرة أشار أن تكلفة الشخص الواحد 425 دينار وتشمل 3 ليالي في المدينة المنورة و4 ليالي في مكة المكرمة بالإضافة إلى التذكرة و التأشيرة .
وختم بأن أسعار الرحلات إلى العمرة جواً وبراً منطقية جداً و الرحلات تغادر المملكة كل يوم أحد وأربعاء من كل أسبوع .

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