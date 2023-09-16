الطاقة: 7.4 مليون دينار كلفة توصيل الكهرباء لمناطق على حساب فلس الريف
التاريخ
9/16/2023 7:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بلغ عدد الطلبات المقدمة لحساب فلس الريف العام الماضي (2792) طلبا، تم الموافقة على 2057 منها، بكلفة بلغت 7.8 مليون دينار.
وأشار التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، إلى أن عدد المواقع التي تم الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لها واستلامها 1024 موقعاً، بكلفة بلغت 7.4 مليون دينار.
وبين التقرير أن المواقع جاء توزيعها كما يلي: 360 موقعاً لشركة الكهرباء الأردنية، و355 موقعاً لشركة كهرباء اربد، و309 مواقع لشركة توزيع الكهرباء.
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