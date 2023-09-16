الطاقة: 7.4 مليون دينار كلفة توصيل الكهرباء لمناطق على حساب فلس الريف



وأشار التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، إلى أن عدد المواقع التي تم الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لها واستلامها 1024 موقعاً، بكلفة بلغت 7.4 مليون دينار.

وبين التقرير أن المواقع جاء توزيعها كما يلي: 360 موقعاً لشركة الكهرباء الأردنية، و355 موقعاً لشركة كهرباء اربد، و309 مواقع لشركة توزيع الكهرباء.