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«مايكروسوفت» تواجه شكوى أوروبية بسبب «تيمز» واقتراح ببيعه

9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد مسؤولو مكافحة الاحتيال بالاتحاد الأوروبي لتقديم شكوى رسمية ضد سلوك ((مايكروسوفت))؛ بسبب تطبيق ((تيمز)) (Teams) للاجتماعات عبر الفيديو، بعدما فشلت الشركة في تجنب التدقيق الأوروبي.
وقدمت ((مايكروسوفت)) مؤخراً مقترحاً بفصل ((تيمز)) عن حزمة تطبيقات شاملة للشركات، وبيعه للعملاء بشكل منفصل بخصم سنوي، لكن الاقتراح لم يكفِ لتهدئة مخاوف الجهات التنظيمية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.


وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الموضوع، أن المفوضية تعد لائحة بالاعتراضات لإرسالها إلى الشركة، التي ستتلقاها خلال الأشهر القليلة المقبلة.


وفي نهاية أغسطس، حاولت ((مايكروسوفت)) تهدئة المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية في إطار تحقيق جديد حول كيفية إدراج الشركة تطبيق ((تيمز)) بحزمتي ((أوفيس 365)) و((مايكروسوفت 365)). وجاء التحقيق بعد شكوى قدمتها منصة ((سلاك)) للرسائل، التي تملكها شركة ((سيلز فورس)) (Salesforce) منذ 3 سنوات تقريباً.

البيان


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