«مايكروسوفت» تواجه شكوى أوروبية بسبب «تيمز» واقتراح ببيعه



وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الموضوع، أن المفوضية تعد لائحة بالاعتراضات لإرسالها إلى الشركة، التي ستتلقاها خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وفي نهاية أغسطس، حاولت ((مايكروسوفت)) تهدئة المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية في إطار تحقيق جديد حول كيفية إدراج الشركة تطبيق ((تيمز)) بحزمتي ((أوفيس 365)) و((مايكروسوفت 365)). وجاء التحقيق بعد شكوى قدمتها منصة ((سلاك)) للرسائل، التي تملكها شركة ((سيلز فورس)) (Salesforce) منذ 3 سنوات تقريباً.



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