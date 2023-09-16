رجل استرالي يُقاضي مستشفى... ويُطالب بتعويض كبير ما القصّة؟

وقال إنه أصيب "بمرض ذهاني"، بعد أن رأى دماء زوجته، أدى إلى "انهيار زواجه".

ويزعم كوبولا أنه تم تشجيعه، أو السماح له، بمراقبة الولادة، وأنه أثناء القيام بذلك، رأى دماء زوجته .

وذكرت صحيفة "هيرالد صن" أن القاضي جيمس جورتون رفض الدعوى القضائية التي تقدم بها الرجل، ووصفها بأنها "إساءة استخدام للمحاكمة".

ووفقاً للحكم، لا يسمح القانون لأي شخص بالحصول على تعويضات عن الخسارة غير الاقتصادية ما لم تكن إصابته "إصابة جسيمة".

وخضع كوبولا لفحص طبي، وحددت اللجنة أن "درجة الضعف النفسي لا ترقى إلى مستوى الأذية التي يتحدث عنها".

لبنان 24