شيرين تحضر مفاجأة.. حفل في العلا السعودية

شيرين تحضر مفاجأة.. حفل في العلا السعودية
التاريخ
9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستقبل العلا السعودية أول الحفلات في مسرح قاعة مرايا الأيقوني، لشيرين عبدالوهاب، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات مدينة العلا عبر منصة إكس منشوراً أعلن فيه حفل شيرين، وستباع التذاكر بدءاً من 19 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وتستعد شيرين لإسعاد جمهورها بأغنية جديدة، تعكف على تسجيلها في الوقت الراهن.
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