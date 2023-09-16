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شيرين تحضر مفاجأة.. حفل في العلا السعودية

9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستقبل العلا السعودية أول الحفلات في مسرح قاعة مرايا الأيقوني، لشيرين عبدالوهاب، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات مدينة العلا عبر منصة إكس منشوراً أعلن فيه حفل شيرين، وستباع التذاكر بدءاً من 19 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وتستعد شيرين لإسعاد جمهورها بأغنية جديدة، تعكف على تسجيلها في الوقت الراهن.

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