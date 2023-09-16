الصفدي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأسبوع للجمعية العامة للأمم المتحدة

الصفدي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأسبوع للجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يبدأ السبت، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عملٍ إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويلتقي الصفدي خلال القاء نظراءه المشاركين في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة.
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