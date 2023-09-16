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الصفدي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأسبوع للجمعية العامة للأمم المتحدة

9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ السبت، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عملٍ إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


ويلتقي الصفدي خلال القاء نظراءه المشاركين في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة.


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