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إصابات بمشاجرة عنيفة في عمان

9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اندلعت مشاجرة في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، صباح اليوم السبت، أدت إلى إصابة 4 شبان ، وفق مصدر امني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان المصابين اسعفوا إلى مستشفى البشير والتوتنجي، ووصفت حالتهم بالمتوسطة، وما يزال جميعهم قيد العلاج.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بملابسات المشاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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