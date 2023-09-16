إصابات بمشاجرة عنيفة في عمان

إصابات بمشاجرة عنيفة في عمان
التاريخ
9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اندلعت مشاجرة في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، صباح اليوم السبت، أدت إلى إصابة 4 شبان ، وفق مصدر امني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان المصابين اسعفوا إلى مستشفى البشير والتوتنجي، ووصفت حالتهم بالمتوسطة، وما يزال جميعهم قيد العلاج.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بملابسات المشاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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