ليبيا.. القتلى 11000 والمفقودون 10 آلاف

ليبيا.. القتلى 11000 والمفقودون 10 آلاف
التاريخ
9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، فتح تحقيق في كارثة انهيار سدي درنة، متعهدا بمحاسبة المسؤولين، فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المتضررة من الفيضانات.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أشار الصور إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكدا أن تقارير كشفت وجود تشققات فيهما.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان أسامة حماد، إن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق.
وأعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 11000 قتيل وأكثر من 10 آلاف مفقود في درنة.
وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" تسببت في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي.
وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
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