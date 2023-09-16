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ليبيا.. القتلى 11000 والمفقودون 10 آلاف

9/16/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، فتح تحقيق في كارثة انهيار سدي درنة، متعهدا بمحاسبة المسؤولين، فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المتضررة من الفيضانات.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أشار الصور إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكدا أن تقارير كشفت وجود تشققات فيهما.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان أسامة حماد، إن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 11000 قتيل وأكثر من 10 آلاف مفقود في درنة.
وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" تسببت في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي.
وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

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