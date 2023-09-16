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شراكة ممتدة لـ 15 عاماً زين تجدد تعاونها مع التدريب المهني وتبدأ دورات جديدة في مراكزها

9/16/2023 6:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكمالاً لدورها وجهودها في دعم القطاعات الحيوية، لا سيّما قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ جددّت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني منذ 15 عاماً.

ووقّع الاتفاقية عن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن مؤسسة التدريب المهني مديرها العام أحمد الغرايبة، حيث تندرج هذه الخطوة من جانب شركة زين الأردن في إطار الاهتمام الذي توليه وبشكل خاص لمحوري التعليم والشباب، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في بناء مستقبل مهني وتقني للشباب عبر إمدادهم بالمؤهلات اللازمة واعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في تخصصات تكنولوجية تواكب التطور وتلبي الطلب في سوق العمل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وتسهيل دخولهم سوق العمل وفتح مجالات جديدة تؤمن حصولهم على وظائف جديدة ومستدامة، مما يسهم في تحسين دخل الأفراد وتخفيض معدلات ونِسب البطالة والفقر، وذلك تماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الرابع (التعليم الجيد) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة التي تُطبقها شركة زين عبر كافة برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة
وبموجب الاتفاقية ستواصل شركة زين تقديم دعمها لمؤسسة التدريب المهني، عبر تمويل إنشاء وتجهيز مراكز تدريبية في فروع المؤسسة، واستمرار الدورات التدريبية المجانية التي تخرّج منها حتى اليوم أكثر من 1700 طالباً وطالبة في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية (PlayStation وXbox) التي أطلقتها الشركة للمرة الأولى على مستوى المملكة العام الحالي، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المجانية على صيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، إذ يكتسب خلالها المُتدرّبون المعلومات النظرية والعملية والأدائية المطلوبة، ليحصلوا على شهادات معتمدة تساعدهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم، فيما تقوم زين بتشبيك خريجي مراكزها مع الشركات العاملة في قطاع أجهزة الألعاب الإلكترونية والأجهزة الخلوية وشبكات الألياف الضوئية، كما تقوم الشركة بدفع بدل المواصلات للطلبة بعد انتهاء فترة التدريب، بالإضافة إلى تزويدهم بكافة المعدات والأدوات المُستخدمة في صيانة الهواتف الخلوية.
وتواصل شركة زين الأردن عبر هذه الشراكة الاستراتيجية التوسع وطرح دورات تدريبية مجانية في عدّة تخصصات تتلائم مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، حيث تم تطوير آلية التقدّم للتسجيل والانخراط في الدورات التدريبية لتصيح إلكترونياً عبر موقع مؤسسة التدريب المهني الإلكتروني -تسجيل دورات زين .
وأطلقت شركة زين مؤخراً وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني الدورة التدريبية المجانية الثانية على صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية (PlayStation وXbox) في مركزها الكائن في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا بمحافظة الزرقاء، كما انطلقت دورة تدريبية جديدة على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، في ذات المركز، إضافةً إلى الدورة التدريبية الجديدة على صيانة الأجهزة الخلوية في كافة مراكز زين الكائنة في فروع مؤسسة التدريب المهني في الزرقاء وإربد والطفيلة والكرك والبلقاء، بالإضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير- الأونروا بالعاصمة عمان.

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