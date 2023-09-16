الدفاع التركية تعلن وصول 360 رجل إنقاذ وأكثر من 100 آلية إلى ليبيا



وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "وصلت السفينتان "TCG Sancaktar" و"TCG Bayraktar" التابعتان لقواتنا البحرية من إزمير إلى ليبيا لتقديم المساعدة للشعب الليبي الشقيق المتضرر من الفيضانات. يوجد على متن السفينتين 360 فردا تابعين لوزارة الطوارئ التركية، ووزارة الصحة وخفر السواحل ودائرة الإطفاء".



وأضافت: "تم تسليم 122 مركبة إلى ليبيا بينها سيارات إسعاف وعربات إنقاذ، وإرسال 3 مستشفيات متنقلة ومختلف المواد الغذائية والسكنية والصحية".



وأضاف البيان أن سفينة "TCG Osmangazi" ستتجه اليوم السبت من إزمير إلى ليبيا لإيصال شحنات إنسانية إلى المناطق المنكوبة.



وتسبب إعصار "دانيال" في فيضانات وسيول في عدد من المدن والبلدات في شرق ليبيا طالت البيضاء ودرنة، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.



وحسب آخر الأرقام الرسمية تسببت العاصفة بمقتل أكثر من 11 ألف شخص، فيما لا يزال حوالي 20 ألفا في عداد المفقودين.

RT