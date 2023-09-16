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نادر الاتات و اسماعيل تمر يكشفان مفاجأة للجمهور

9/16/2023 6:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الفنان اللبناني نادر الأتات تعاونه مع الفنان السوري إسماعيل تمر، في اغنية جديدة.
وشارك نادر على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بـ اسماعيل من كواليس العمل ظهرا فيها في الاستوديو.


وارفق نادر الصورة بتعليق جاء فيه: "لهلق بس هيك والباقي قريبًا"، وأضاف بالإنجليزية: "لن ترغبوا في تفويت ما هو قادم".


من جهته، نشر تمر الصورة نفسها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر عن حماسه الكبير للأغنية المنتظرة.





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