الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا على حاجز الجيب العسكري شمال القدس
التاريخ
9/16/2023 6:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طالبا جامعيا على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة، وهو من بلدة جبل المكبر، أثناء مروره على الحاجز العسكري المذكور.
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