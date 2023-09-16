Saturday, 16 September 2023 01:49 GMT

الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا على حاجز الجيب العسكري شمال القدس

9/16/2023 6:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طالبا جامعيا على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة، وهو من بلدة جبل المكبر، أثناء مروره على الحاجز العسكري المذكور.

MENAFN16092023000205011050ID1107081048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث