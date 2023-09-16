في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون: فلسطين تعتبر من الدول الأقل إسهاما في استنزافها

وأكدت سلطة جودة البيئة، في بيان، "أن فلسطين تعتبر من الدول الأقل إسهاما في استنزاف طبقة الأوزون، والانبعاثات التي تصدر من نشاط الفلسطينيين لا تساوي بمؤثراتها حجم مصنع إسرائيلي في إحدى المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية، ينتج ويؤثر على طبقة الأوزون".

وجاء في البيان، طبقة الأوزون قد دمرت مجموعة من غازات الدفيئة البشرية المنشأ والمعروفة باسم المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك مركبات "الكلوروفلوروكربون"، التي يمكن العثور عليها في بعض المنتجات اليومية مثل مكيفات الهواء والثلاجات.

وأشارت إلى أن عواقب أي ضرر يلحق بطبقة الأوزون تكون متعددة الجوانب، يمكن أن تؤدي المواد المستنفدة للأوزون الضارة إلى إحداث ثقب في طبقة الأوزون، مما يسمح للأشعة فوق البنفسجية بضرب الأرض مباشرة. وإن التعرض طويل الأمد للأشعة فوق البنفسجية يهدد حياة الإنسان ويسبب سرطان الجلد وأمراض العيون ومشاكل صحية أخرى، كما يضر بشكل خطير معظم الحيوانات والنباتات والميكروبات. علاوة على ذلك، فإن العديد من المواد المستنفدة للأوزون هي أيضًا غازات دفيئة قوية تساهم في تغير المناخ عندما تتراكم في الغلاف الجوي وتسخن الكوكب.

وتابعت: لاحظ العلماء أن جهود حماية الأوزون تؤدي بشكل واضح إلى إبطاء تغير المناخ، يمكن أن يؤدي التخفيض الناجح لمركبات الكربون الهيدروفلورية في الغلاف الجوي إلى تجنب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحلول عام 2100، مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون.

وأكدت في ختام بيانها، أنها تسعى وفقا لما جاء في المادة (24) من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة، للعمل على الحد من استنزاف طبقة الأوزون وذلك بالتشارك والتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، مشددة على أن دولة فلسطين تبذل جهودا كبيرة في تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال حماية طبقة الأوزون.