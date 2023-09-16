1,7 مليون طن نفايات سنويًا في فلسطين

197 دولة

وقالت إن الاحتفال لأول مرة بهذا اليوم انطلق عام 2008، في إستونيا (شمالي أوروبا) حين اتحد أكثر من 50 ألف لتنظيف بلادهم بأكملها، وجمعوا أكثر من 10 آلاف طن قمامة في 5 ساعات فقط. وبعدها انطلقت منظمة Let's Do It الراعية لها. وصار هذا اليوم يوحد ملايين المتطوعين والحكومات والمنظمات، في 197 دولة وإقليمًا لمعالجة أزمة النفايات، وللمساعدة في خلق عالم جديد أكثر استدامة.

وأوضح المركز أن المبادرة الدولية تسعى لإدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل، ونشر الوعي بحجم تحدي النفايات حول العالم، والتوعية بمخاطر النفايات بمختلف أنواعها.

71 مليون متطوّع

ووفق المعطيات، في 15 أيلول 2018 شارك في هذا اليوم أكثر من 17 مليون متطوعًا في 157 دولة على امتداد 36 ساعة. وارتفع العدد إلى 21,2 مليون عام 2019.

ومن القصص اللافتة عام 2018، تطوع مسن عمره 101 عامًا للتنظيف في كوراساو (جزيرة مقابل فنزويلا)، وفي إستونيا خرجت مجموعة من الأمهات يحملن أطفالهن الرضع للتنظيف، وفي اسكتلندا ساعدت جمعية للكلاب مع الحيوانات في تنظيف البيئة، فيما تساهم فيه اليوم 197 دولة، و71 مليون متطوع.

وبيّن المركز أن النظافة من أهم الأسباب التي تساعد على استمرارية الحياة. ومثلاً، تؤثر نظافة البحار والشواطئ على الكوكب بأكمله، ويتم كل عام إزالة نحو 8 ملايين طن نفايات من المحيطات بمساعدة متطوعين ومبادرين.

فيما يهدف اليوم العالمي إلى نشر وزيادة الوعي بأزمة النفايات التي تمر بها الأرض، وتشجيع الأفراد على المشاركة والتطوع في حملات التنظيف، واجتماع المعنيين لمحاولة إيجاد حلول لمعالجة تحدي النفايات.

استدامة وبلاستيك

وأضاف أن المناسبة تسعى إلى الحفاظ على مفاهيم الاستدامة البيئية، وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تدهور البيئة، ومحاولة تحسين البيئة للأجيال القادم، والتركيز على تقليل الاستهلاك، وإعادة التدوير والاستخدام، ومحاربة البلاستيك.

ودعا "التعليم البيئي" إلى التطوع في تنظيف مدننا وشوارعنا، ومواصلة زراعة الأشجار على نطاق واسع؛ لما لها من تأثير إيجابي على البيئة، وتوفير موائل مختلفة لأكثر من 80% من الكائنات الحية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

كما حث على التوقف عن استخدام البلاستيك واتخاذ تدابير حكومية تساهم في تقليص استعماله، ودعم سياسات التوجه نحو القماش والورق، ومساندة إعادة التدوير، وتكثيف إنتاج الأسمدة العضوية، وتحفيز التوجه نحو الطاقة المستدامة.

وأكد المركز أن استمرار تحدي النفايات واتساع نطاقه، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة في حماية البيئة ونظافتها يجب أن يتوقف، من خلال التشدد في القوانين ودعم جهود إعادة التدوير، والحملات الخضراء ضد انتشار البلاستيك، والإدارة السلمية والصحية للنفايات المختلفة.

أرقام فلسطينية

وأوردت النشرة أرقامًا لقطاع النفايات في فلسطين، إذ أفادت تشير بيانات وزارة الحكم المحلي للعام 2022، إلى أن كمية النفايات الصلبة البلدية المتولدة في فلسطين تقدر بحوالي1,7 مليون طن/ سنة بواقع (1,1 مليون طن في الضفة الغربية و 0,6 مليون طن في قطاع غزة).



وأوضحت أن معدل إنتاج المواطن الفلسطيني من النفايات الصلبة يبلغ حوالي 1 كغم/ يوم، اذ يتراوح بين 0,93-2,78 كغم/ يوم في المناطق الحضرية، و0,73 – 1,14 كغم/ يوم في المناطق الريفية، فيما يبلغ إنتاج النفايات في مخيمات اللاجئين حوالي 0,72 كغم/ يوم.

وخلصت النشرة إلى القول بأن البلاستيك أحد أهم مكونات النفايات الصلبة في فلسطين، إذ يشكل 16,4% من المخلفات الصلبة في الضفة الغربية، و14,0% في قطاع غزة، ومقابل ذلك تعاني فلسطين عدم إعادة تدوير مخلفات النفايات البلاستيكية من مجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة، باستثناء المعالجة في أريحا والأغوار والقدس المحتلة عبر منشآت خاصة.