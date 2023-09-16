البيت الأبيض: نتنياهو وبايدن سيلتقيان الأربعاء في نيويورك

وأوضح الموقع أن جيك سوليفان أشار إلى أن الطرفين سيبحثان خلال اللقاء القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأضاف "سوليفان" أن بايدن سيتحدث مع نتنياهو أيضًا حول "رؤية لمنطقة أكثر تكاملاً وازدهارًا" وكذلك حول سبل التعامل المشترك بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي مع التهديدات الإيرانية.

وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة قد أفادت بأن نتنياهو سيتوجه بعد رأس السنة العبرية في زيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة، يلقي خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت المصادر أن نتنياهو سيلتقي في الولايات المتحدة الرئيس التركي رجب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزعماء آخرين.

وأوضحت المصادر أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ستبدأ من الساحل الغربي، حيث سيلتقي رجل الأعمال إيلون ماسك، ويناقش معه تطوير الذكاء الاصطناعي.