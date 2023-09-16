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الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

9/16/2023 6:10:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم غسان الرجبي، إن إغلاقه يأتي ضمن التقسيم الزماني والمكاني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم.

وأوضح ان الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين، مشيرا إلى ان الاحتلال قرر إغلاقه هذا العام بتواريخ: 16 و20 و24، و25 من الشهر الجاري.


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