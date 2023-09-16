أسعار المعدن الأصفر ترتفع وترقب لقرار الفائدة

أسعار المعدن الأصفر ترتفع وترقب لقرار الفائدة
التاريخ
9/16/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع الدولار مقابل اليوان في آخر جلسات الأسبوع، بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى .
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% لتصل إلى 1923.91 دولار للأونصة.
وصعدت أسعار المعدن الأصفر بآخر جلسات الأسبوع الجمعة بنسبة 0.69%.
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