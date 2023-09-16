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أسعار المعدن الأصفر ترتفع وترقب لقرار الفائدة

9/16/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع الدولار مقابل اليوان في آخر جلسات الأسبوع، بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى .


وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% لتصل إلى 1923.91 دولار للأونصة.
وصعدت أسعار المعدن الأصفر بآخر جلسات الأسبوع الجمعة بنسبة 0.69%.

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