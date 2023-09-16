صفوان القاضي .. مبروك الترفيع
التاريخ
9/16/2023 6:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الدكتور سالم ابودحيله باحر ايات التهنئة والتبريك لعطوفة صفوان
القاضي بمناسبة الترفيع
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