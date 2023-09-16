186.64 مليون دولار حجم التبادل التجاري الأردني الماليزي

وقال عبد الرحمن خلال لقاء صحافي، بمناسبة العيد الوطني لماليزيا الى ان البلدين تربطهما علاقات أخوية تشهد نموا متواصلا منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1965.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وماليزيا بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 186.64 مليون دولار أميركي.

وأشار الى ان أبرز صادرات ماليزيا للمملكة هي زيت النخيل والمنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل؛ والمنسوجات والملابس والأحذية والمنتجات المصنعة المعتمدة على زيت النخيل و منتجات المطاط؛ و الأغذية المصنعة، في حين كانت أبرز الصادرات الأردنية لماليزيا المنتجات الكيميائية والأسمدة والمعادن والمنسوجات والملابس والأحذية.

وأوضح أن ماليزيا توفر بيئة أعمال اقتصادية مناسبة مع حوافز جاذبة للتجارة والاستثمار للشركات الأجنبية للانتقال أو القيام باستثمارات جديدة في ماليزيا.

ولفت الى التعاون القائم بين السفارة الماليزية وغرفة تجارة عمان وغيرها من الجهات لتعزيز التعاون في عدة مجالات تهم البلدين، مشيرا إلى انه ستنظم ندوة تجارية عبر الإنترنت لمناقشة الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين الشهر المقبل والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال.

وحول التعاون السياحي، قال عبد الرحمن إنّ ماليزيا حققت إنجازا كبيرا في هذا المجال، حيث فازت كأفضل وجهة صديقة للمسلمين لهذا العام، وحصلت على اللقب المرموق لأفضل وجهة صديقة للمرأة المسلمة لعام 2023 ، مشيرا إلى أن السفارة تعمل لاستكشاف فرص للتعاون مع الأردن لتعزيز قطاع السياحة في البلدين.

وأكّد استعداد ماليزيا لمشاركة خبراتها وتجاربها في هذا القطاع مع الهيئات الأردنية ذات الصلة لدعم صناعة السياحة بالمملكة.

ولفت الى وجود 1500 طالب ماليزي يدرسون في جامعات في الأردن في مساقات اللغة العربية والشؤون الإسلامية والخدمات المصرفية الإسلامية ،في حين هناك 1744 طالب دراسات عليا من الأردن يتابعون دراستهم حاليا في ماليزيا ، مؤكدا ان ماليزيا تطمح إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للتعليم.

وقال إنّ قرابة 487 مشاركا أردنيا استفادوا من برنامج التعاون التقني الماليزي الذي انطلق عام 1981، وفي عام 2022، شارك 59 أردنيا في عدد من الدورات التي تغطي مجالات التدريب الإنمائي مثل التعليم والتدريب التقني والمهني والإدارة البحرية والإدارة العامة والأمن السيبراني والتطور الريفي وتكنولوجيا البترول والتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن الأردن هو أحد البلدان المستفيدة من البرنامج الذي يستهدف كوادر الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأسهم في بناء معارف ومهارات المشاركين المطلوبة في عملهم، كما ساعدهم على تحقيق أهدافهم الشخصية المهنية.

وعرض لمسيرة التنمية التي شهدتها ماليزيا خلال الــ66عاما الماضية، حيث مرت بمراحل مهمة من التنمية الاقتصادية،وتطورت من دولة تعتمد على الموارد إلى دولة صناعية واقتصادية متقدمة بفضل الخطط الوطنية الماليزية التي أصبحت حاليا في نسختها الثانية عشرة وغيرها من التدابير السياسية الاستباقية ،وكذلك اسهم إدخال الممرات الاقتصادية ومشروعات التنمية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستويات معيشة شعبها في تحول البلاد، مضيفا هدفنا هو تحقيق "ماليزيا مزدهرة وشاملة ومستدامة". وأضاف أن ماليزيا اليوم وضعت نفسها بشكل جيد على الساحة العالمية، حيث صنفت كأول دولة في جنوب شرق آسيا الناشئة للاستثمار الأجنبي، وثاني أكثر دولة تنافسية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وثالث أكثر دولة ذات دخل متوسط ، ورابع أكثر الأسواق الناشئة تنافسية.