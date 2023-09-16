تكهنات حول إختفاء وزير الدفاع الصيني

ولا يزال لي شانغ فو مدرجا على المواقع الإلكترونية الحكومية والعسكرية الصينية كوزير للدفاع وعضو في مجلس الدولة وعضوا في اللجنة العسكرية المركزية القوية للحزب.

ويعد الابتعاد عن الرأي العام لمدة أسبوعين ليس بالأمر غير المسبوق بالنسبة لوزير الدفاع الصيني، الذي عادة ما تكون مشاركته العامة أقل تواترا من وزير الخارجية تشين جانج، ولكنه رغم ذلك أثار تكهنات، وخاصة أنه جاء في وقت قريب جداً في أعقاب اختفاء تشين جانج وإقالته.

وجاء اختفاء وزير الدفاع بعد أسابيع من التغيير المفاجئ في الجيش، ففي يوليو/تموز، شهد الجيش بشكل مفاجئ استبدال اثنين من قادة القوة الصاروخية التابعة له، وهي فرع عسكري خاص يشرف على ترسانة الصواريخ النووية والباليستية.

ولوحظ غياب وزير الدفاع أيضا في الدوائر الدبلوماسية، ففي الأسبوع الماضي، قال السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل، على منصة إكس، إن "لي لم يظهر علنا لمدة أسبوعين"، وأضاف: "تشكيلة حكومة الرئيس شي تشبه الآن رواية أجاثا كريستي (ثم لم يبق أحد)، أولا، اختفى وزير الخارجية تشين جانج، ثم اختفى قادة القوة الصاروخية، والآن لم يعد وزير الدفاع لي شانغ فو كذلك".

وتجنبت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، الأسئلة حول مكان وجود وزير الدفاع، وردا على سؤال حول وضع لي في مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ: "لست على علم بالوضع".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يعرف وضع وزير الدفاع الصيني، لكن الأمر يتعلق بـ"الحكومة الصينية لتقرره".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "ما زلنا مستعدين تماما، كما كنا، للتعامل مع الحكومة الصينية، أيا كان من يتولى مناصب المسؤولية في أي وقت، تمامًا كما فعلت عندما ذهبت إلى بكين في وقت سابق من هذا الصيف، ونتوقع أن يستمر ذلك بغض النظر عمن يشغل أي حقيبة".

CNN