وفود اكاديمية عالمية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية

ويلتقي الوفد الذي يضم مسؤولين أكاديميين في الجامعتين بعدد من المسؤولين الأردنيين خلال الزيارة ، حيث سيجري الوفد محادثات مع وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ورئيس هيئة الاعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ضافر الصرايرة

تتناول أوجه التعاون الأكاديمي والاطلاع على التجربة الأردنية وما تحقق عبرها في مجال التعليم الأكاديمي الطبي والمجال البحثي والتبادل الأكاديمي والتطبيقي بين الطرفين.

كما يلتقي الوفد صباح الأحد 17 /9/2023

مجلس أمناء ورئيس وهيئة المديرين والاساتذة في جامعة ابن سينا العلوم الطبية لبحث في كافة القضايا المتعلقة بالتعاون وتنفيذ الشراكة الأكاديمية بين جامعتي جورج واشنطن و تكساس مع جامعة ابن سينا العلوم الطبية في مجال التعليم والتدريب والتبادل الأكاديمي والبحثي

‏ويلتقي الوفد في لقاء مفتوح الطلبة المقبولين في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية وذويهم للاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم وعرض الإمكانيات العلمية والتقنية المتقدمة التي تملكها الجامعة إضافة لدور أساتذة جامعتي

جورج واشنطن وتكساس سانت انطونيو في تدريس بعض المواد الأكاديمية في الطب وطب الأسنان في الجامعة.

وكانت جامعة ابن سينا للعلوم الطبية قد بدأت في تدريس الفوج الأول من الطلبة المقبولين الفصل الدراسي الماضي وتحضر الآن لاستقبال أعداد المقبولين في الطب وطب الأسنان بعد حصول الجامعة على الاعتمادين الكاملين للتخصصين ...

‫كما أنطلقت الجامعة بإقامة الأيام والورش العلمية في التخصصات الطبية المختلفة من خلال شبكة علاقاتها الواسعة محلياً وإقليمية ودولياً.