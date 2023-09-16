وفود اكاديمية عالمية في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية
التاريخ
9/16/2023 5:31:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يقوم وفد أكاديمي رفيع من جامعة جورج واشنطن وجامعة تكساس /سانت انطونيو الأمريكية بزيارة للأردن بدعوة من جامعة ابن سينا للعلوم الطبية بدءاً من يوم السبت 16/9/2023 .
ويلتقي الوفد الذي يضم مسؤولين أكاديميين في الجامعتين بعدد من المسؤولين الأردنيين خلال الزيارة ، حيث سيجري الوفد محادثات مع وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ورئيس هيئة الاعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ضافر الصرايرة
تتناول أوجه التعاون الأكاديمي والاطلاع على التجربة الأردنية وما تحقق عبرها في مجال التعليم الأكاديمي الطبي والمجال البحثي والتبادل الأكاديمي والتطبيقي بين الطرفين.
كما يلتقي الوفد صباح الأحد 17 /9/2023
مجلس أمناء ورئيس وهيئة المديرين والاساتذة في جامعة ابن سينا العلوم الطبية لبحث في كافة القضايا المتعلقة بالتعاون وتنفيذ الشراكة الأكاديمية بين جامعتي جورج واشنطن و تكساس مع جامعة ابن سينا العلوم الطبية في مجال التعليم والتدريب والتبادل الأكاديمي والبحثي
ويلتقي الوفد في لقاء مفتوح الطلبة المقبولين في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية وذويهم للاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم وعرض الإمكانيات العلمية والتقنية المتقدمة التي تملكها الجامعة إضافة لدور أساتذة جامعتي
جورج واشنطن وتكساس سانت انطونيو في تدريس بعض المواد الأكاديمية في الطب وطب الأسنان في الجامعة.
وكانت جامعة ابن سينا للعلوم الطبية قد بدأت في تدريس الفوج الأول من الطلبة المقبولين الفصل الدراسي الماضي وتحضر الآن لاستقبال أعداد المقبولين في الطب وطب الأسنان بعد حصول الجامعة على الاعتمادين الكاملين للتخصصين ...
كما أنطلقت الجامعة بإقامة الأيام والورش العلمية في التخصصات الطبية المختلفة من خلال شبكة علاقاتها الواسعة محلياً وإقليمية ودولياً.
MENAFN16092023000151011027ID1107081014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.