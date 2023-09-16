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4 إصابات بمشاجرة في عمان

9/16/2023 5:31:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اندلعت مشاجرة في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، صباح اليوم السبت، أدت إلى إصابة 4 شبان أعمارهم في العشرينات وفقا لما اكده مصدر امني .

واضاف المصدر ، طرفا الشجار اسعفوا إلى مستشفيي البشير الحكومي، والتوتنجي، حيث تعرض أحدهم للضرب بواسطة "قطاعة" على رأسه ما أدى لحدوث جرح قطعي، وما يزال جميعهم قيد العلاج.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بملابسات المشاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم التعامل كذلك مع تجمع عشرات الأشخاص من أقارب أحد طرفي الشجار.

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