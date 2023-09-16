4 إصابات بمشاجرة في عمان

واضاف المصدر ، طرفا الشجار اسعفوا إلى مستشفيي البشير الحكومي، والتوتنجي، حيث تعرض أحدهم للضرب بواسطة "قطاعة" على رأسه ما أدى لحدوث جرح قطعي، وما يزال جميعهم قيد العلاج.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بملابسات المشاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم التعامل كذلك مع تجمع عشرات الأشخاص من أقارب أحد طرفي الشجار.