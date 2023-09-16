4 إصابات بمشاجرة في عمان

4 إصابات بمشاجرة في عمان
التاريخ
9/16/2023 5:31:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اندلعت مشاجرة في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان، صباح اليوم السبت، أدت إلى إصابة 4 شبان أعمارهم في العشرينات وفقا لما اكده مصدر امني .
واضاف المصدر ، طرفا الشجار اسعفوا إلى مستشفيي البشير الحكومي، والتوتنجي، حيث تعرض أحدهم للضرب بواسطة "قطاعة" على رأسه ما أدى لحدوث جرح قطعي، وما يزال جميعهم قيد العلاج.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بملابسات المشاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم التعامل كذلك مع تجمع عشرات الأشخاص من أقارب أحد طرفي الشجار.
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