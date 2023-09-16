معلمة مغربية تفقد 32 من تلاميذها

((ظللت أحصي جثث تلاميذي، واحدة تلو الأخرى، حتى وصلت للرقم 32، كلهم ماتوا))، هكذا تتذكر نسرين أبو الفضل، المعلمة بإقليم شيشاوة في المغرب ما حدث عقب وقوع الزلزال المدمر الجمعة الماضية، بعدما دفعت الهزة العنيفة أبو الفضل ووالدتها للشارع لقضاء ليلتهم في العراء.

((أداسيل)) هي القرية التي تعمل بها أبو الفضل معلمة لمادتي اللغة العربية والفرنسية في ((مجموعة مدارس أداسيل المركزية)) بإقليم شيشاوة. تقول أبو الفضل ((عندما دخلتُ القرية لم أجد سوى الركام، ظللت أسأل: أين سمية؟ أين يوسف؟ أين هذا؟ أين ذاك؟.... وجدتهم جميعاً موتى)).

ظلت المعلمة المكلومة تسأل عن تلاميذها بالاسم حتى تأكدت من موتهم جميعاً.... 32 تلميذاً تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة.

تتذكر أبو الفضل تلاميذها، وتحديداً ((خديجة)) الفتاة ذات الستة أعوام، والتي عثر عليها ميتة بجانب أخيها محمد وأختيها أمينة وحنان. عثرت فرق الإنقاذ على الأطفال الأربعة نائمين في أسرتهم.

وتقول أبو الفضل في تصريح لـ((البي بي سي))عن خديجة ((كانت لطيفة للغاية، تحب الدراسة والغناء، كثيراً ما كانت تزورني في المنزل ندرس ونتحدث سوياً، سأفتقدها كثيراً)).

آخر مرة رأت فيها أبو الفضل تلاميذها كانت ليلة الجمعة، قبل وقوع الزلزال بخمس ساعات فقط.

فقد كانوا يتدربون على حفظ النشيد الوطني المغربي، إذ كان من المفترض أن يؤديه الأطفال، صباح الاثنين ((الذي لم يأتِ)).