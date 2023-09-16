الصين تتعهد بالعمل مع جميع الدول لتعزيز الطاقة النظيفة

تعهدت الصين بالعمل مع جميع الدول لتعزيز الطاقة النظيفة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة الحرارية الأرضية العالمي 2023 الذي انطلق أمس“الجمعة” في العاصمة بكين.

وأعرب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قوه تشينغ عن استعداد بلاده لإقامة شراكات للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتسريع التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء، من أجل الاستجابة لتغير المناخ وضمان أمن الطاقة.

وأشار تشانغ إلى أن تنمية الطاقة النظيفة في الصين حافظت على زخم قوي خلال السنوات القليلة الماضية، وأن بلاده ستواصل بناء قدرتها على توفير جميع أنواع الطاقة النظيفة، منها الطاقة الحرارية الأرضية.

وينعقد المؤتمر العالمي للطاقة الحرارية الأرضية للعام الجاري، وهي أول مرة تستضيف فيها الصين الحدث، من الجمعة إلى الأحد تحت شعار "طاقة حرارية أرضية نظيفة، وأرض خضراء" ويشهد حضور أكثر من 1400 ضيف من 54 بلدا.

بدوره قال قوه شيوي شنغ، رئيس اللجنة الفنية في المركز الوطني للطاقة الحرارية الأرضية، إن الصين تصدرت العالم من حيث الاستخدام المباشر للكهرباء المولدة من الطاقة الحرارية، مؤكدا أن بلاده أصبحت قادرة على تدفئة أو تبريد مساحة إجمالية تبلغ 1.33 مليار متر مربع.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه بحلول عام 2025، ستوسع الصين المساحة التي لديها إمكانية الوصول إلى التدفئة والتبريد الحراري الأرضي بنسبة 50 بالمئة من المساحة في عام 2020، وستضاعف القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية.