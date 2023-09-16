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ارتفاع أسعار الأرز عالمياً ينذر بأخطار غذائية .. الواردات باتت معقدة

9/16/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الأرز عالمياً إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، بعد القيود التي فرضتها الهند على صادراتها من هذا المنتج، ما يكشف عن مدى تأثر إمدادات الأغذية في العالم مستقبلاً.
وسجلت أسعار الأرز ارتفاعاً بنسبة 9.8% في آب الماضي، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وبدأت أسعار الأرز في الارتفاع بعد إعلان الهند التي تمثل 40 % من صادرات هذه المادة الغذائية في العالم، في تموز الماضي حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي.
وبررت نيودلهي قرارها بارتفاع أسعار المنتج في سوقها الداخلية نتيجة الظروف الجيوسياسية وظاهرة "إل نينيو" الجوية.


وجاءت هذه القيود، التي أعلنتها الهند بعد حظر فُرض في أيلول 2022 على صادرات نوع آخر من الأرز الذي يشكل غذاء أساسي لبعض مناطق إفريقيا.

وقد يؤدي ذلك إلى اقتطاع ما يصل إلى 8 % من الصادرات العالمية للأرز للعامين 2024/2023، بحسب تحليل لمعهد الأبحاث "بيزنيس مونيتور إنترناشيونال"


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