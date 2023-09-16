ارتفاع أسعار الأرز عالمياً ينذر بأخطار غذائية .. الواردات باتت معقدة



وجاءت هذه القيود، التي أعلنتها الهند بعد حظر فُرض في أيلول 2022 على صادرات نوع آخر من الأرز الذي يشكل غذاء أساسي لبعض مناطق إفريقيا.



وقد يؤدي ذلك إلى اقتطاع ما يصل إلى 8 % من الصادرات العالمية للأرز للعامين 2024/2023، بحسب تحليل لمعهد الأبحاث "بيزنيس مونيتور إنترناشيونال"