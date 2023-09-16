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دولة ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

9/16/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت باكستان رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في باكستان التي تعاني من ارتفاع التضخم.


وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.


وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22 %، قائلاً:" إن التضخم من المرجح أن يرتفع بصورة كبيرة في أيلول الجاري، قبل أن يتباطأ في تشرين الثاني المقبل .

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