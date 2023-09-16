دولة ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية



وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.



وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22 %، قائلاً:" إن التضخم من المرجح أن يرتفع بصورة كبيرة في أيلول الجاري، قبل أن يتباطأ في تشرين الثاني المقبل .