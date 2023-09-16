دولة ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

دولة ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية
التاريخ
9/16/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت باكستان رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في باكستان التي تعاني من ارتفاع التضخم.
وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22 %، قائلاً:" إن التضخم من المرجح أن يرتفع بصورة كبيرة في أيلول الجاري، قبل أن يتباطأ في تشرين الثاني المقبل .
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