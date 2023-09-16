جازبروم ترسل 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

جازبروم ترسل 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا
التاريخ
9/16/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت شركة غازبروم الروسية إنها سترسل 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، بحسب ما نشرت "رويترز".
يأتي ذلك انخفاضاً من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها أمس الجمعة.
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