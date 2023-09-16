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جازبروم ترسل 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

9/16/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة غازبروم الروسية إنها سترسل 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، بحسب ما نشرت "رويترز".


يأتي ذلك انخفاضاً من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها أمس الجمعة.


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