ارتفاع أسعار القمح ترتفع عالمياً

ارتفاع أسعار القمح ترتفع عالمياً
التاريخ
9/16/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفعت العقود الآجلة للقمح، في بورصة شيكاغو التجارية، أمس الجمعة، وسط توقعات بتراجع كبير في الإنتاج الكندي واضطرابات البحر الأسود المستمرة، على الرغم من أن الأسعار كانت تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في 33 شهرا بسبب وفرة الإمدادات من روسيا.
وارتفعت أسعار القمح العالمية في العقود الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بنحو 11.25 سنت، لتصعد إلى 605 سنتات عند الافتتاح.
ونما سعر بوشل القمح في عقود شهر مارس 2024 إلى 630.75 سنت للبوشل، على صعود بنحو 10.5 سنت.
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