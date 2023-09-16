Saturday, 16 September 2023 01:42 GMT

ارتفاع أسعار القمح ترتفع عالمياً

9/16/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت العقود الآجلة للقمح، في بورصة شيكاغو التجارية، أمس الجمعة، وسط توقعات بتراجع كبير في الإنتاج الكندي واضطرابات البحر الأسود المستمرة، على الرغم من أن الأسعار كانت تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في 33 شهرا بسبب وفرة الإمدادات من روسيا.
وارتفعت أسعار القمح العالمية في العقود الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بنحو 11.25 سنت، لتصعد إلى 605 سنتات عند الافتتاح.
ونما سعر بوشل القمح في عقود شهر مارس 2024 إلى 630.75 سنت للبوشل، على صعود بنحو 10.5 سنت.

MENAFN16092023000208011052ID1107080980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث