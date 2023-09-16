رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يزور فلسطين

رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يزور فلسطين
التاريخ
9/16/2023 5:21:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
أريحا/PNN- بدعوة كريمة من معالي وزير الزراعة الأستاذ رياض عطاري، بدأ رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي،وبرفقة المستشار الاقتصادي للهيئة اليوم الجمعة، زيارة الى دولة فلسطين للاطلاع على المشاريع الممولة من الهيئة العربية، وللتعرف على واقع القطاع الزراعي وبحث آفاق التعاون المشترك والاستثمار في القطاع الزراعي الفلسطيني.
حيث تم الاستقبال والترحيب بوفد الهيئة العربية في الصالة الرئيسية لكبار الزوار في المعابر الفلسطينية من قبل يسرى السويطي مسيرة أعمال محافظة اريحا والاغوار، وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة.
ومن ثم قام الوفد بزيارة عدد من المؤسسات الزراعية في محافظة اريحا بدأت بزيارة جمعية المشروع الانشائي العربي، واستمع من م. أحمد لافي ود.جواد الهدمي عضوي مجلس الادارة ومدير عام الجمعية م. عمر بشارات لنبذة عن الجمعية وأنشطتها وخططها المستقبلية، وتم طرح مسائل تتعلق بآفاق التعاون مع الهيئة والتي ستكون محور نقاش مستقبلي من خلال وزارة الزراعة.
بعد ذلك تم زيارة شركة "ريفت فالي" للتطوير و الاستثمار الرائدة في أنشطة الاستثمار الزراعي، حيث قامت إدارة الشركة ممثلة بثلاث من الشابات القياديات (دارة العلمي، علياء الخطيب، و ملدا العلمي) باطلاع الوفد على أعمال الشركة وانجازاتها وخططها وخاصة ما يتعلق بالزراعات العضوية والزراعات المائية وانشطة الخضار والنباتات الورقية، وكذلك الاستثمار في قطاع النخيل، حيث اشاد الوفد باعمال الشركة مبديا رغبة الهيئة العربية في الدخول باستثمارات مع الشركة.
بعدها توجه الوفد لزيارة سد العوجا ونبع العوجا والاطلاع على أولويات المنطقة وامكانيات وضع تدخلات تساعد على تنمية وتطوير المنطقة من خلال تحسين وفرة المياه.
واختتم الوفد يومه الاول في فلسطين بلقاء معالي وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري والاستاذ ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء للصناديق حيث تم الترحيب بالوفد من قبل الوزراء الذين اعتبروا ان هذه الزيارة تاريخية وذات مغزى تنموي، يعزز من القدرة الفلسطينية على الصمود والاستدامة من خلال المشاريع المشتركة ما بين دولة فلسطين والهيئة العربية.
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