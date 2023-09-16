رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي يزور فلسطين

حيث تم الاستقبال والترحيب بوفد الهيئة العربية في الصالة الرئيسية لكبار الزوار في المعابر الفلسطينية من قبل يسرى السويطي مسيرة أعمال محافظة اريحا والاغوار، وعدد من مسؤولي وزارة الزراعة.

ومن ثم قام الوفد بزيارة عدد من المؤسسات الزراعية في محافظة اريحا بدأت بزيارة جمعية المشروع الانشائي العربي، واستمع من م. أحمد لافي ود.جواد الهدمي عضوي مجلس الادارة ومدير عام الجمعية م. عمر بشارات لنبذة عن الجمعية وأنشطتها وخططها المستقبلية، وتم طرح مسائل تتعلق بآفاق التعاون مع الهيئة والتي ستكون محور نقاش مستقبلي من خلال وزارة الزراعة.

بعد ذلك تم زيارة شركة "ريفت فالي" للتطوير و الاستثمار الرائدة في أنشطة الاستثمار الزراعي، حيث قامت إدارة الشركة ممثلة بثلاث من الشابات القياديات (دارة العلمي، علياء الخطيب، و ملدا العلمي) باطلاع الوفد على أعمال الشركة وانجازاتها وخططها وخاصة ما يتعلق بالزراعات العضوية والزراعات المائية وانشطة الخضار والنباتات الورقية، وكذلك الاستثمار في قطاع النخيل، حيث اشاد الوفد باعمال الشركة مبديا رغبة الهيئة العربية في الدخول باستثمارات مع الشركة.

بعدها توجه الوفد لزيارة سد العوجا ونبع العوجا والاطلاع على أولويات المنطقة وامكانيات وضع تدخلات تساعد على تنمية وتطوير المنطقة من خلال تحسين وفرة المياه.

واختتم الوفد يومه الاول في فلسطين بلقاء معالي وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري والاستاذ ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء للصناديق حيث تم الترحيب بالوفد من قبل الوزراء الذين اعتبروا ان هذه الزيارة تاريخية وذات مغزى تنموي، يعزز من القدرة الفلسطينية على الصمود والاستدامة من خلال المشاريع المشتركة ما بين دولة فلسطين والهيئة العربية.



