أين الشباب الفلسطيني من المشاركة السياسية؟ بقلم: د. محمود الفروخ

ومن هنا، فإن التهميش والخوف من المستقبل هما المهيمنان الابرز على واقع حياة الشباب في فلسطين، حيث يسود أوساطهم شعورٌ عام بالإحباط والقلق من المستقبل، فمن جهة، تشل هيمنة النزعة الأبوية في مجتمع ذكوري قدراتهم على التعبير عن أنفسهم وعن طموحاتهم، كما تُقيد روح الابداع لديهم، مع ما يصاحب ذلك من قمع وكبت وتمييز تجاه الشابات خاصة. ومن جهة ثانية، يتزايد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، في ظل نظام سياسي هش وصراع محتدم على السلطات في فلسطين وبعض الاحزاب فيها، من وضع هذه الفئة سوءاً وضياعاً.

فواقع الشباب الفلسطيني شهد ولا يزال مشكلات اجتماعية عامة وأخرى خاصة؛ تأثرت بهم وتأثروا بها، الأمر الذي أدى إلى حالة من التيه وفقدان البوصلة والأمل في بعض الأحيان، وأضحت هذه المشكلات عوائق جدية أمام الشباب الفلسطيني حيث حالت دون تحقيق طموحاتهم وأهدافهم. وهذه المشكلات العديدة تُمثل عائقاً أمام قطاع الشباب في فلسطين والتي تتجلى صورها بوضوح عبر الموروث الثقافي ودوره في تحجيم المشاركة العامة للشباب، ودور العشائرية والمناطقية في الحد من المبادرة والفاعلية، وتأثير القوانين السائدة، ومنها قانون الانتخابات على إعاقة تقدم الشباب، فضلا عن الدور المحدود للمجتمع المدني والمؤسسات الشبابية، والأحزاب السياسية المُقصرة في خدمة شريحة الشباب، أو تأهيل افرادها لأخذ زمام المبادرة في إحداث عملية التغيير المجتمعي.

وتُعتبر عملية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية تعزيزاً لمبادئ المواطنة والانتماء والانحياز للمصلحة العامة، وتعميقاً لمكانة وريادة الشباب في المجتمع ومؤسساته. ولذلك، فإن المشاركة الفاعلة للشباب تشمل الاعتراف بمكامن القوة لديهم، واهتماماتهم وقدراتهم، والعمل على تطويرها من خلال توفير فرص حقيقية لهم حتى يشاركوا في اتخاذ القرارات التي تمسهم على صعيد الأفراد والمجتمعات والمؤسسات وخاصة في المشاركة السياسية وصناعة القرار في السلطة أو الدولة.

إن تبوء الشباب المسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية أو الأهلية لم يعد يُعتبر أحد المطالب الأساسية لديمقراطية النظام السياسي في فلسطين فحسب، بل يتعدى ذلك في أن مشاركتهم السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن مصالحهم. فبدون مشاركة الشباب مشاركة فعالة، فإنه لا يمكن الحديث عن مساواة في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة، وبما يضمن المشاركة الفاعلة في العملية التنموية.

ولعل أبرز سمات المشاركة السياسية الفلسطينية، متمثلة في: أولها، أن هذه المشاركة شكلت معلماً رئيسياً من معالم المشروع الوطني منذ بداياته الأولى سيما بعد هزيمة 1967، وقد وقف على رأس هذه المشاركة الشباب، في حين تمثلت السمة الثانية حول غياب التبلور وعدم وجود عناوين شبابية واضحة وصريحة، إلا بعد تشكل منظمات وأطر شبابية فلسطينية تحمل هموم وآمال قطاع الشباب، وبتراجع هذه المنظمات لاحقاً شكلت الجامعات إحدى الحاضنات الرئيسية للحركة الشبابية الفلسطينية.

ورغم أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من الناحية العددية، إلا أنهم من الناحية الفعلية ليسوا كذلك، فهم يمثلون أقلية بالمفهوم السياسي الفلسطيني، ما يعني سيطرة فئة على مجريات الأمور. فالنظام السياسي هو الذي يجعل من المساواة حقيقة واقعية، سواء أكانت المساواة على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة، وهو الذي يجب عليه أن يحقق مطالب الشباب ويشركهم في الفعل السياسي والتنموي عامة.

إن استثناء الشباب الفلسطيني من المشاركة السياسية الفاعلة وتهميشهم من الممكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة قد تُفضي بهم إلى تنامي الشعور بالإحباط والوهن وتقويض التماسك الاجتماعي الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى تفاقم بعض المشكلات الاجتماعية كالفقر والجريمة والعنف والتطرف. ولذلك، فإن ترجيح القيم الثقافية التي تعزز سلطة العقل والإبداع وتمكين الشباب الفلسطيني من ممارسة حرية الاختيار والتعبير وتحمل المسؤولية، ستبقى ناقصة ما لم تتعزز بتوفير فرص المشاركة السياسية بالرأي والممارسة من خلال فتح سبل الحوار بين الآباء والأبناء الطلبة والأساتذة والمسؤولين مع الأجيال الجديدة. كذلك، فإن للثقافة والهوية الثقافية دورٌ في طبيعة عدم المشاركة الشبابية في فلسطين، ويتجلى ذلك من خلال عدم المساواة، وعدم وضوح سقف الحريات، أو احترام الرأي والرأي الآخر، والتعصب والعشائرية وضعف التوعية والتنشئة الديمقراطية. إضافة إلى انتشار التقليد الأعمى للغرب، وسلبية بعض العادات والتقاليد.

وبخصوص رأي الشباب الفلسطيني حول المشاركة السياسية في السلطة، فإنهم يجمعون على أهمية دورهم في المجتمع دون أن يسقطوا ذكر محاولات تهميشهم أو التراخي في تحقيق مطالبهم وأهدافهم. لذا فإن مشاركة الشباب في الحياة السياسية غائبة، فـنحن شعب فتي ولكن من يحكمنا ويتحكم بنا ويقودنا هم الشيوخ، لذلك، لا توجد مشاركة شبابية في الحياة السياسية في فلسطين وإن وجدت فهي ضعيفة وشكلية ولعل هذا الانطباع يشمل السلطة والأحزاب الفلسطينية الأخرى باستثناء الأحزاب الإسلامية التي تمثل فيها نسبة التمثيل الشبابي أعلى من غيرها من الأحزاب العلمانية الأخرى.



ولو نظرنا لمتوسط العمر للأمناء العامين للأحزاب الإسلامية مع متوسط العمر مع نظرائهم في حركة فتح والأحزاب اليسارية الأخرى، سنجد أنهم في الاحزاب الإسلامية أصغر عمراً من الأحزاب الأخرى، وحتى قياداتهم التي نراها في الإعلام غالباً ما تكون من فئة الشباب وهذا يرجع ربما للانتخابات الدورية لديهم وتدافع الاجيال بصورة طبيعة وليس قيصرية

