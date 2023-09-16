زيلنسكي يهاجم نتنياهو وينتقد المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا

زيلنسكي يهاجم نتنياهو وينتقد المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا
التاريخ
9/16/2023 5:21:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
كييف/PNN- التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الخميس، بمكتبه في كييف للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مع 32 مبعوثًا من حاخامات ومبعوثي حركة "حباد" الحسيدية اليهودية الأرثوذكسية وحاخامات الطوائف اليهودية الرئيسية، وفق ما جاء في مقال كتبه ايتمار يخنار ونشرته صحيفة "يديعوت احرونوت"، الجمعة.
وجاء في المقال نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن "زيلنسكي انتقد خلال اللقاء نقص المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا، موضحا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصل به اوطلب المساعدة عند وصوله إلى أومان، وقال إن هناك ملاجئ تتسع لـ 11 ألف شخص فقط، لكن من المتوقع وصول 30 ألف شخص، أخبرته أنه إذا أرسلت إسرائيل قبة حديدية فسوف تساعد في حماية مواطنيها، وأنا وعدته أنه إذا جاء إلى أوكرانيا سأذهب معه إلى أومان".
وأفاد بأن "زيلينسكي واصل انتقاداته اللاذعة لنتنياهو خلال اللقاء مع حاخامات الطوائف اليهودية في البلاد، قائلا إن مسؤولية حماية عشرات الآلاف من اليهود الذين يأتون للصلاة في أومان الأوكرانية في رأس السنة اليهودية لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل تقع على عاتق إسرائيل التي لا تفعل ما يكفي بخصوص تقديم الحماية اللازمة".
وأضاف أنه "شارك في هذا الاجتماع خمسة عشر جنديا يهوديا مع الحاخامات ومبعوثي حباد، وقد منح زيلينسكي هؤلاء الجنود اليهود جوائز خاصة لشجاعتهم ودورهم المُشرف في الحرب الأوكرانية الروسية"، مشيدا "باتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا ودوره في تنظيم هذا الاجتماع، وعبر عن اعتزازه وافتخاره بمبعوثي حباد الذين بقوا في أوكرانيا ولم يفروا، وقال لهم بفضلكم تزدهر الجالية اليهودية المجيدة هنا".
وقال زيلينسكي في بيان صدر عنه إنه "في ليلة رأس السنة العبرية التقيت بممثلي الطائفة اليهودية الأوكرانية والمقاتلين والحاخامات. أشكركم على دعم بلادنا وسعينا من أجل السلام. لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال انتصار أوكرانيا. ونؤمن بأننا سنكون قادرين على إعادة السلام العادل إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".
وأنهى الكاتب مقاله بالقول إنه "تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو سيلتقي بزيلنسكي الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُعد هذا اللقاء هو أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس أوكرانيا منذ اندلاع الحرب".
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