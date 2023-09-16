زيلنسكي يهاجم نتنياهو وينتقد المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا

وجاء في المقال نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن "زيلنسكي انتقد خلال اللقاء نقص المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا، موضحا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصل به اوطلب المساعدة عند وصوله إلى أومان، وقال إن هناك ملاجئ تتسع لـ 11 ألف شخص فقط، لكن من المتوقع وصول 30 ألف شخص، أخبرته أنه إذا أرسلت إسرائيل قبة حديدية فسوف تساعد في حماية مواطنيها، وأنا وعدته أنه إذا جاء إلى أوكرانيا سأذهب معه إلى أومان".

وأفاد بأن "زيلينسكي واصل انتقاداته اللاذعة لنتنياهو خلال اللقاء مع حاخامات الطوائف اليهودية في البلاد، قائلا إن مسؤولية حماية عشرات الآلاف من اليهود الذين يأتون للصلاة في أومان الأوكرانية في رأس السنة اليهودية لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل تقع على عاتق إسرائيل التي لا تفعل ما يكفي بخصوص تقديم الحماية اللازمة".

وأضاف أنه "شارك في هذا الاجتماع خمسة عشر جنديا يهوديا مع الحاخامات ومبعوثي حباد، وقد منح زيلينسكي هؤلاء الجنود اليهود جوائز خاصة لشجاعتهم ودورهم المُشرف في الحرب الأوكرانية الروسية"، مشيدا "باتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا ودوره في تنظيم هذا الاجتماع، وعبر عن اعتزازه وافتخاره بمبعوثي حباد الذين بقوا في أوكرانيا ولم يفروا، وقال لهم بفضلكم تزدهر الجالية اليهودية المجيدة هنا".

وقال زيلينسكي في بيان صدر عنه إنه "في ليلة رأس السنة العبرية التقيت بممثلي الطائفة اليهودية الأوكرانية والمقاتلين والحاخامات. أشكركم على دعم بلادنا وسعينا من أجل السلام. لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال انتصار أوكرانيا. ونؤمن بأننا سنكون قادرين على إعادة السلام العادل إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وأنهى الكاتب مقاله بالقول إنه "تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو سيلتقي بزيلنسكي الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُعد هذا اللقاء هو أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس أوكرانيا منذ اندلاع الحرب".