بمشاركة Pnn: ورشات عمل بالاردن لمناقشة احتياجات الاعلام المستقل بعدة دول عربية

وشارك في الورشات عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، حيث شارك من فلسطين الزميل منجد جادو رئيس تحرير PNN ومعمر عرابي عن شبكة وطن الإعلامية، ودنيا الوطن وميسون عودة عن راديو نساء FM، وبحضور بلال الكسواني ممثلا عن نقابة الصحفيين الفلسطينين، ووليد بطراوي منسق ومراسل مشروع صحافة ميد في فلسطين، ومرام سليمان من مركز إعلام في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، 'لى جانب عدد من ممثلي وسائل الاعلام في الدول العربية الشريكة وإدارة منظمة صحافة ميد.

وقدم ديفيد هيفيت شرحا عن دراسة احتياجات قطاع الصحافة التي تم إعدادها من قبل منظمة صحافة ميد التي تعنى بحرية واستقلالية الصحفيين ووسائل الاعلام، مشيرا الى ان هذه الدراسة ثمرة لقاءات وبحوث سابقة.

وأشار الى أن هذه الورشة هي الخطوة قبل النهائية للإعلان عن الدراسة حيث تهدف الورشات للإستماع للصحفيين ووسائل الاعلام المستقلة في بلدان جنوب البحر المتوسط، حيث تمحورت اللقاءات حول قراءة الواقع وفرص التطوير والتدريب والقوانين المنظمة للعمل والعقبات التي تقف أمام وسائل الاعلام.

كما أشار الى أن اللقاءات تهدف لرفع أي إضافات ورؤى وتوصيات للجهات المانحة والعاملة في قطاع تطوير الإعلام ولاقتراح تعديلات تتناسب مع الصحافيين المقيمين في بلدان جنوب المتوسط.

وأكد أن هذه الدراسة تهدف الى إيصال صوت الصحفيين للمؤسسات المانحة لكي تكون المشاريع والبرامج القادمة تتناسب مع إحتياجات وسائل الاعلام، وبدون أي شروط مسبقة كالشروط السياسية على المنح في فلسطين، أو الاشتراطات حول الحقول التي يتوجب التركيز عليها .

كما قدم شرحا عن فكرة وهدف صحافة المواطنة أو صحافة ميد، مشيرا الى أنها تهدف للبحث في واقع حاجات الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في البلدان العربية، حيث تم تعيين صحفيين كمراسلين ومنسقين لفهم الواقع على الأرض ومتابعة واقع الاعلام المستقل في فلسطين.

وشدد على أن الإنتهاء من إعداد النسخة الأولى من حاجات الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة جاء بعد عقد إجتماعات في عدة دول سابقا منها بروكسل، وتونس، وفرنسا، والأردن، حيث تهدف اللقاءات اليوم في عمّان لمراجعتها قبل إنهائها لمعرفة ماذا يريد الصحفيين من الدراسة لوضع الأولويات من قبلهم مما سيساعد على وضع رؤية وخطة مستقبلية للتحرك المقبل لإسناد الاعلام.

وتضمنت الفعاليات للمؤتمر عرض النتائج للدراسة ومن ثم تخللها نقاش مستفيض حول النتائج، ومن ثم تم تقسيم المشاركين لمجموعات، حيث ناقشت كل مجموعة مخرج من مخرجات الدراسة واقتراحاتهم وإضافاتهم عليها من خلال نقاش مستفيض لكل عنوان من عناوين الدراسة خصوصا التوصيات للجهات المانحة.

وفي الختام تم الإتفاق على أنه سيتم الإعلان عن الدراسة وتوجيهها للجهات التي تعمل على تطوير الإعلام المستقل والجهات الداعمة له.