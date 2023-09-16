بمشاركة Pnn: ورشات عمل بالاردن لمناقشة احتياجات الاعلام المستقل بعدة دول عربية
التاريخ
9/16/2023 5:20:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
عمّان/PNN- شاركت شبكة فلسطين الاخبارية PNN في ورشة لمناقشة دارسة واقع احتياجات قطاع الاعلام المستقبلي في دول جنوب البحر المتوسط التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان، على مدار يومين حيث تم إجراء الدراسة ضمن مشروع تعمل عليه منظمة "صحافة ميد" .
وشارك في الورشات عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، حيث شارك من فلسطين الزميل منجد جادو رئيس تحرير PNN ومعمر عرابي عن شبكة وطن الإعلامية، ودنيا الوطن وميسون عودة عن راديو نساء FM، وبحضور بلال الكسواني ممثلا عن نقابة الصحفيين الفلسطينين، ووليد بطراوي منسق ومراسل مشروع صحافة ميد في فلسطين، ومرام سليمان من مركز إعلام في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، 'لى جانب عدد من ممثلي وسائل الاعلام في الدول العربية الشريكة وإدارة منظمة صحافة ميد.
وقدم ديفيد هيفيت شرحا عن دراسة احتياجات قطاع الصحافة التي تم إعدادها من قبل منظمة صحافة ميد التي تعنى بحرية واستقلالية الصحفيين ووسائل الاعلام، مشيرا الى ان هذه الدراسة ثمرة لقاءات وبحوث سابقة.
وأشار الى أن هذه الورشة هي الخطوة قبل النهائية للإعلان عن الدراسة حيث تهدف الورشات للإستماع للصحفيين ووسائل الاعلام المستقلة في بلدان جنوب البحر المتوسط، حيث تمحورت اللقاءات حول قراءة الواقع وفرص التطوير والتدريب والقوانين المنظمة للعمل والعقبات التي تقف أمام وسائل الاعلام.
كما أشار الى أن اللقاءات تهدف لرفع أي إضافات ورؤى وتوصيات للجهات المانحة والعاملة في قطاع تطوير الإعلام ولاقتراح تعديلات تتناسب مع الصحافيين المقيمين في بلدان جنوب المتوسط.
وأكد أن هذه الدراسة تهدف الى إيصال صوت الصحفيين للمؤسسات المانحة لكي تكون المشاريع والبرامج القادمة تتناسب مع إحتياجات وسائل الاعلام، وبدون أي شروط مسبقة كالشروط السياسية على المنح في فلسطين، أو الاشتراطات حول الحقول التي يتوجب التركيز عليها .
كما قدم شرحا عن فكرة وهدف صحافة المواطنة أو صحافة ميد، مشيرا الى أنها تهدف للبحث في واقع حاجات الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة في البلدان العربية، حيث تم تعيين صحفيين كمراسلين ومنسقين لفهم الواقع على الأرض ومتابعة واقع الاعلام المستقل في فلسطين.
وشدد على أن الإنتهاء من إعداد النسخة الأولى من حاجات الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة جاء بعد عقد إجتماعات في عدة دول سابقا منها بروكسل، وتونس، وفرنسا، والأردن، حيث تهدف اللقاءات اليوم في عمّان لمراجعتها قبل إنهائها لمعرفة ماذا يريد الصحفيين من الدراسة لوضع الأولويات من قبلهم مما سيساعد على وضع رؤية وخطة مستقبلية للتحرك المقبل لإسناد الاعلام.
وتضمنت الفعاليات للمؤتمر عرض النتائج للدراسة ومن ثم تخللها نقاش مستفيض حول النتائج، ومن ثم تم تقسيم المشاركين لمجموعات، حيث ناقشت كل مجموعة مخرج من مخرجات الدراسة واقتراحاتهم وإضافاتهم عليها من خلال نقاش مستفيض لكل عنوان من عناوين الدراسة خصوصا التوصيات للجهات المانحة.
وفي الختام تم الإتفاق على أنه سيتم الإعلان عن الدراسة وتوجيهها للجهات التي تعمل على تطوير الإعلام المستقل والجهات الداعمة له.
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