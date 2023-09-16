هذه الأغذية تساعد على الشفاء من أمراض البرد بوقت أسرع

هذه الأغذية تساعد على الشفاء من أمراض البرد بوقت أسرع
التاريخ
9/16/2023 5:20:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- مع دخول فصل الشتاء يصاب العديد بأمراض البرد، وللشفاء بسرعة منها ينصح خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ بتناول العسل ومغلي الفواكه وبعض الثمار المختلفة والبيض.
ويشدد غينزبورغ على أن المريض يحتاج إلى الطاقة والبروتينات ومواد مضادة للالتهابات مثل "الفلافونويدات"، إذ إن العسل المضاف إلى الشاي أو عصائر الفاكهة يساعد في عملية الشفاء بشكل أسرع إضافة إلى أن البيض مصدر مهم للبروتين والطاقة.
بدورها حذرت أخصائية أمراض المناعة والحساسية الدكتورة أوكسانا شابالينا، من تناول أدوية المناعة دون وصفة طبية، إذ إنها قد تؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية والتهاب وغير ذلك من الأمراض.
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