هذه الأغذية تساعد على الشفاء من أمراض البرد بوقت أسرع

ويشدد غينزبورغ على أن المريض يحتاج إلى الطاقة والبروتينات ومواد مضادة للالتهابات مثل "الفلافونويدات"، إذ إن العسل المضاف إلى الشاي أو عصائر الفاكهة يساعد في عملية الشفاء بشكل أسرع إضافة إلى أن البيض مصدر مهم للبروتين والطاقة.

بدورها حذرت أخصائية أمراض المناعة والحساسية الدكتورة أوكسانا شابالينا، من تناول أدوية المناعة دون وصفة طبية، إذ إنها قد تؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية والتهاب وغير ذلك من الأمراض.



