اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وأم درمان

تجددت الاشتباكات فجر اليوم السبت بشكل عنيف في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم باستخدام مختلف الأسلحة، فيما تتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة بكثافة.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني عن تسليم 30 أسيرا قاصرا (دون 18 عاما) من قوات "الدعم السريع" إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الجيش في بيان له: "قمنا اليوم في مدينة أم درمان غربي الخرطوم بتسليم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 طفلا من القصر الذين احتجزتهم قوات الجيش أثناء مباشرتهم للقتال ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة خلال المعارك السابقة".

ولفت البيان إلى أن "ممثلي المنظمة الدولية سيقومون بتسليمهم إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة تمهيدا لتسليمهم لذويهم".

ولم يصدر تعقيب فوري من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو قوات "الدعم السريع" بشأن بيان الجيش.

في غضون ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونيتامس"، على أنها ظلت على اتصال وثيق مع الجيش و"الدعم السريع" لحثهما على وقف إطلاق النار.

وصرحت في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "مضت خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وأضاف البيان: "بعثة يونيتامس ظلت على اتصال وثيق مع كلا الجانبين لحثهما على الالتزام بوقف إطلاق النار بصورة جدية والانتقال نحو وقف دائم للأعمال العدائية".

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح أي هدنة في إيقافها، ما خلف 5 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون وأكثر من 12 ألف جريح، بحسب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي المستقيل فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي في 13 سبتمبر الجاري.

فيما أكدت الأمم المتحدة في بيانات سابقة أن هناك أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.