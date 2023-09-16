أسعار الذهب الأسود ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي

أسعار الذهب الأسود ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي
التاريخ
9/16/2023 5:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ يتزامن شح المعروض الناجم بالأساس عن خفض السعودية للإنتاج مع التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني يتجاوز أخيرا مرحلة الخطر.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت بنسبة 3.62% ، ليصل إلى 93.93 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.73 % إلى 90.77 دولار.
ومددت السعودية، ومعها روسيا شريكتها في تحالف أوبك+، هذا الشهر خفضا إجماليا بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
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