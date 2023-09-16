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أسعار الذهب الأسود ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي

9/16/2023 5:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ يتزامن شح المعروض الناجم بالأساس عن خفض السعودية للإنتاج مع التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني يتجاوز أخيرا مرحلة الخطر.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت بنسبة 3.62% ، ليصل إلى 93.93 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.73 % إلى 90.77 دولار.

ومددت السعودية، ومعها روسيا شريكتها في تحالف أوبك+، هذا الشهر خفضا إجماليا بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

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