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أنشيلوتي يطلب ود ديبالا

9/16/2023 5:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ديفنسا سنترال أن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي طلب من إدارة "الميرينغي" التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لتعزيز خط الهجوم، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما.
وقالت الصحيفة الإسبانية المقربة من ريال مدريد: "يستكشف ريال مدريد جميع الخيارات في سوق الانتقالات ولا يستبعد أي سيناريو.. أسماء كثيرة على الأجندة وتحركات افتراضية لعام 2024 لتعزيز خط الهجوم".
وتابعت: "من بين الأسماء المطروحة باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي، حيث هناك بند بقيمة 12 مليوناً للتعاقد مع الأرجنتيني في السوق الشتوية تم تفعيله، وهذه المرة لدى فلورنتينو بيريز فرصة الحصول على اللاعب".
وذكرت أن المدرب الإيطالي أعطى موافقته على التوقيع مع نجم "الذئاب"، معتبراً أنه سيعزز خط هجوم ريال مدريد. إلا أن النادي الأبيض ليس مقتنعاً تماماً بإعطاء الضوء الأخضر لهذه العملية.

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