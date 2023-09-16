Saturday, 16 September 2023 01:41 GMT

كيم يزور فرقاطة المارشال شابوشنيكوف في الشرق الأقصى الروسي

9/16/2023 5:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وتعرّف على أسلحتها وميزاتها.
ورافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، زعيم كوريا الشمالية، أثناء تجوله في الفرقاطة، واطلع الأخير على مختلف الأسلحة والأنظمة التي تحتوي عليها الفرقاطة.


وكان في استقبال الضيوف على متن الفرقاطة قائد السفينة القبطان سيرغي ميركولوف.
وشرح القائد العام للبحرية الروسية الأميرال نيقولاي إيفمينوف خصائص الفرقاطة والأسلحة المضادة للغواصات، وأنظمة الصواريخ المزودة بها.


وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" سفينة مضادة للغواصات وخضعت لتحديث معمق منذ سنوات، وتم تزويدها بأحدث الأسلحة والصواريخ.


وزار كيم قبل ذلك مطار "كنفيتشي" بإقليم بريموريه، حيث تعرّف على القاذفات الروسية الاستراتيجية وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية.

RT

MENAFN16092023000208011052ID1107080962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث