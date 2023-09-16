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زيدان المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي في الريال

9/16/2023 5:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تستعد مبكراً لملف التعاقد مع مدرب جديد عقب نهاية الموسم الحالي.
قالت الصحيفة إن رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل يجعل "الملكي" أمام قرار مهم يجب اتخاذه خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الخيارات عديدة لخلافة المدرب الإيطالي وتم طرح العديد من الأسماء لتحل محل "كارليتو" سواء بطرح أسماء جديدة أو العودة إلى مدربين سبق لهم العمل في سانتياغو برنابيو، إذ يرغب "الميرنغي" في اتخاذ القرار الأفضل للمشروع المستقبلي الذي يعمل عليه حالياً.
وأوضحت أنه تم طرح اسمه الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان ليصبح المرشح الأبرز للعودة لتدريب ريال مدريد عقب إنجازات تاريخية حققها مع النادي أبرزها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.
واختتمت: "الريال دائماً يضع "زيزو" في الاعتبار، نظراً لأن العلاقة بين ئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب الفرنسي أكثر من ممتازة، لذا فإن عودته هي أكثر من خيار قابل للتطبيق، ليبدأ فترة ولاية ثالثة مع الفريق يمكن أن تكون مع الكثير من النجاح المضمون، حيث أن مجموعة اللاعبين الموجودين حالياً في النادي مذهلة وتمثل مستقبلًا عظيماً للنادي".

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