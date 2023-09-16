شاهد .. الفلك الدولي ينشر صوراً لـ سديم القلب من سماء الأردن

شاهد .. الفلك الدولي ينشر صوراً لـ سديم القلب من سماء الأردن
التاريخ
9/16/2023 5:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نشر مركز الفلك الدولي صوراً "لسديم القلب " تم التقاطها من سماء الأردن، في منطقة الحرانة.
وقال المركز، إن الصور التقطها عضو مركز إمام حمدي، بمستوى ظلام Bortel 3.
وأشار إلى أنه تم أخذ بيانات الصور بثلاث ليالي مختلفة، الليلة الأولى 4 ساعات و12 دقيقة، الليلة الثانية 3 ساعات و26 دقيقة، الليلة الثالثة 4 ساعات و51 دقيقة، وبمجموع: 12 ساعة و28 دقيقة. وبمجموع 1496 إطار.
MENAFN16092023000208011052ID1107080960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.