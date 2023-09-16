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شاهد .. الفلك الدولي ينشر صوراً لـ سديم القلب من سماء الأردن

9/16/2023 5:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر مركز الفلك الدولي صوراً "لسديم القلب " تم التقاطها من سماء الأردن، في منطقة الحرانة.


وقال المركز، إن الصور التقطها عضو مركز إمام حمدي، بمستوى ظلام Bortel 3.
وأشار إلى أنه تم أخذ بيانات الصور بثلاث ليالي مختلفة، الليلة الأولى 4 ساعات و12 دقيقة، الليلة الثانية 3 ساعات و26 دقيقة، الليلة الثالثة 4 ساعات و51 دقيقة، وبمجموع: 12 ساعة و28 دقيقة. وبمجموع 1496 إطار.


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