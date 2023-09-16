الدفاع التركية تعلن تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق
التاريخ
9/16/2023 5:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ ضربات جوية شمالي العراق أسفرت عن تدمير 31 هدفا بينها ملاجئ يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون رفيعون بحزب العمال الكردستاني.
ونشرت الدفاع التركية بيانا عن عملياتها في شمالي العراق.
ويشن الجيش التركي منذ أبريل 2022 عملية "المخلب القفل" ضد الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
روسيا اليوم
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