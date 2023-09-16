شرطة بريطانيا تتهم 3 أشخاص بقتل طفلة.. بينهم والدها

وعثرت الشرطة على جثة سارة وبها آثار إصابات خطيرة، على السرير في منزلها مغطاة ببطانية في بلدة ووكينج بجنوب غرب لندن، في العاشر من آب ، وكان والدها عرفان شريف (41 عامًا) وزوجته بيناش بتول (29 عامًا) وعمها فيصل مالك (28 عامًا) سافروا جميعا إلى باكستان في اليوم السابق.

ثم عادوا إلى بريطانيا يوم الأربعاء الماضي، عندما ألقت السلطات القبض عليهم في مطار جاتويك بلندن، وقالت شرطة مقاطعة ساري إن الثلاثة متهمون بالقتل والتسبب في وفاة قاصر أو السماح بذلك.

ومثلوا أمام محكمة جيلدفورد يوم الجمعة وظهر الوالد بملابس السجن الرمادية بينما زوجته كانت ترتدي ملابس سوداء وابن عمه سروالا وكنزة.

رسالتان بخط اليد

وكان قد عُثر على جثة الفتاة سارة بمنزلها في بريطانيا، الشهر الماضي وتحت رأسها مذكرتين مكتوبتين بخط اليد، واتجهت قوة من الشرطة على الفور، وتم استدعاء طواقم الإسعاف، حيث أعلنت وفاة الطفل بعد الساعة الرابعة صباحا.

وتم التعرف عليها باستخدام الحمض النووي لوالدتها أولغا شريف، التي تعيش في سومرست، وقريب آخر لها، حسبما أُبلغت المحكمة.

وكشف فحص الجثة في وقت لاحق أن الطفلة عانت من إصابات متعددة يبدو أنها استغرقت فترة زمنية طويلة، ولم يتم بعد تحديد السبب الرئيسي للوفاة.

وذكرت الشرطة في بيان "أبلغنا والدة سارة بأحدث المستجدات وهي تتلقى الدعم من ضباط متخصصين".

لبنان 24

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