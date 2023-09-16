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صندوق النقد: إعلان قرار بشأن الاجتماع في المغرب الاثنين المقبل

9/16/2023 5:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق والبنك الدولي سيتخذان القرار يوم الاثنين، بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في المغرب، والذي تعرض لزلزال مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات.
وتابعت غورغيفا، أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، لتعزيز قدرة المملكة المغربية على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وتدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

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