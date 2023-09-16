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إربد.. شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد في ملكا

9/16/2023 5:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناشد مواطنون، اليوم السبت، وزارة المياه والري، بضرورة حل مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد عن منطقة ملكا في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشكلة انقطاع المياه وضعف التزويد مستمرة منذ بداية الصيف الحالي وهي مشكلة متكررة كل صيف، لافتين إلى أنهم يتكبدون عناء شراء تنكات الماء على حسابهم الخاص لتغطية النقص.
وأضافوا أن أدوار المياه غير منتظمة حيث أنها تأتي في أوقات مختلفة كل أسبوع ولمدة ساعة أو ساعتين، وجاءت لمدة أقل من ساعة خلال الأسبوع الماضي.
وأشاروا إلى ضعف كميات المياه التي يتم ضخها إليهم في حين يعاني بعض السكان هناك من عدم وصول المياه إليهم على الرغم من الضخ وذلك بسبب ضعف الضخ.
وأضافوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى لشركة مياه اليرموك لكن دون جدوى.
بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.




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