يصيب الاطفال .. أطباء كلى أردنيون يوضحون حول مرض التناذر الكلوي

نوه أطباء واستشاريو طب كلى الأطفال في الأردن من مرض يصيب الأطفال ويعرف باسم "التناذر الكلوي" أو "المتلازمة الكلوية للأطفال" وقد يجد الكثير من أولياء الأمور صعوبة في فهم طبيعة هذا المرض، مما يتسبب لاحقًا في تفاقم الأعراض وزيادة خطر حدوث مضاعفات خطيرة.



وأوضحوا في احاديث منفصلة لـ "الوكيل الإخباري" أن هذا المرض شائع بين الأطفال في الفترة من سنتين حتى عشر سنوات، حيث يصيب طفلين من كل مجموعة 100 ألف طفل. وتعود أسبابه إلى عوامل وراثية أو مناعية، أو يمكن أن يكون ناتجا عن مرافقة أمراض أخرى.



تظهر أعراض هذا المرض على شكل انتفاخ حول العيون وتورم في الأقدام وانتفاخ بالبطن، بالإضافة إلى انخفاض كمية البول وتغير لونه مع وجود رغوة وزيادة في الوزن نتيجة لاحتباس السوائل. مؤكدين اهمية إجراء فحص للبول إذا ما لوحظت هذه الأعراض على الاطفال.



وفيما يتعلق بأسباب هذا المرض، أوضح استشاري أمراض الكلى للأطفال، الدكتور عيسى الخطاطبة، أنه يمكن أن يكون هناك نوع وراثي ينتقل من الأبوين إلى الأبناء، ويكون غالبًا غير قابل للعلاج ويصيب الرضع قبل سن الثانية.



أما النوع الثاني، فأسبابه مناعية وغير وراثية، وهو الأكثر شيوعًا، ويمكن علاج نسبة كبيرة من الحالات المصابة به، بينما قد يكون النوع الوراثي مقاومًا للعلاج في بعض الحالات.



ويضيف الدكتور الخطاطبة أن هذا المرض قد يكون مصاحبا لأمراض أخرى مثل "الحمى الذئابية"، والروماتيزم، والالتهابات.



استشارية أمراض الكلى، الدكتورة رهام المارديني، قالت بدورها أن هذا المرض الوراثي يتم تسجيل حالات ملحوظة منه في الأردن بسبب زواج الاقارب. ونصحت الاهالي بمراجعة االطبيب فور ظهور الأعراض لتقديم التشخيص المناسب.



تتمثل طريقة التشخيص في إجراء "تحليل للبول"، حيث تشير نسبة مرتفعة من الزلال إلى وجود تسرب للبروتين من الكليات، مما يؤدي إلى تجمع السوائل في الجسم كما يتطلب إجراء فحوصات دم وفحوصات الماده الوراثيه وقد يلزم إجراء فحص خزعه من الكلى في بعض الحالات.



وتوضح المارديني ان علاج هذا المرض يتطلب وقتًا طويلًا اذا كان من النوع المناعي ويعتبر الكورتيزون هو اللبنه الاساسيه في العلاج وقد يتصعد العلاج لاستخدام علاجات مناعيه أخرى، وتضيف : "هنالك علاجات اخرى تساعد على تحسين صحة الطفل مثل الحميه الغذائية الخاصة وبعض الفيتامينات مثل فيتامين د واخذ بعض اللقاحات الاضافيه."



واشارت الدكتورة رهام المارديني أن الأطفال المصابون بهذا المرض بحاجه لرعاية ومتابعة مستمرة من قبل طبيب كلى الأطفال وإرشاد الأهل لكيفية التعامل مع أطفالهم المصابون بهذا المرض.

فيما نصحت الدكتورة المارديني بضرورة تجنب زواج الأقارب حيث يعد ذلك مصدرًا رئيسيًا لاصابة الأطفال بالمتلازمة الكلوية.