السفير الماليزي: 186.64 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع الأردن



وأضاف خلال لقاء صحافي، بمناسبة العيد الوطني لماليزيا إلى ان البلدين تربطهما علاقات أخوية تشهد نموا متواصلا منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1965،مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وماليزيا بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 186.64 مليون دولار أميركي.



و أشار الى ان أبرز صادرات ماليزيا للمملكة هي زيت النخيل والمنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل؛ والمنسوجات والملابس والأحذية والمنتجات المصنعة المعتمدة على زيت النخيل و منتجات المطاط؛ و الأغذية المصنعة، في حين كانت أبرز الصادرات الأردنية لماليزيا المنتجات الكيميائية والأسمدة والمعادن والمنسوجات والملابس والأحذية، موضحا أن ماليزيا توفر بيئة أعمال اقتصادية مناسبة مع حوافز جاذبة للتجارة والاستثمار للشركات الأجنبية للانتقال أو القيام باستثمارات جديدة في ماليزيا .



ولفت الى التعاون القائم بين السفارة الماليزية وغرفة تجارة عمان وغيرها من الجهات لتعزيز التعاون في عدة مجالات تهم البلدين، مشيرا الى انه ستنظم ندوة تجارية عبر الإنترنت لمناقشة الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين الشهر المقبل والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال.

