السفير الماليزي: 186.64 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع الأردن

السفير الماليزي: 186.64 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع الأردن
التاريخ
9/16/2023 5:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال السفير الماليزي ،في عمان، محمد نصري عبد الرحمن،أن الأردن وماليزيا يشتركان بالعديد من المجالات أبرزها التنوع السكاني والعمل لمصلحة الأمة الإسلامية، بما في ذلك القضية الفلسطينية،ويعززها التعاون والتواصل المستمر بين أصحاب الجلالة في كلا البلدين.
وأضاف خلال لقاء صحافي، بمناسبة العيد الوطني لماليزيا إلى ان البلدين تربطهما علاقات أخوية تشهد نموا متواصلا منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1965،مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وماليزيا بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 186.64 مليون دولار أميركي.
و أشار الى ان أبرز صادرات ماليزيا للمملكة هي زيت النخيل والمنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل؛ والمنسوجات والملابس والأحذية والمنتجات المصنعة المعتمدة على زيت النخيل و منتجات المطاط؛ و الأغذية المصنعة، في حين كانت أبرز الصادرات الأردنية لماليزيا المنتجات الكيميائية والأسمدة والمعادن والمنسوجات والملابس والأحذية، موضحا أن ماليزيا توفر بيئة أعمال اقتصادية مناسبة مع حوافز جاذبة للتجارة والاستثمار للشركات الأجنبية للانتقال أو القيام باستثمارات جديدة في ماليزيا .
ولفت الى التعاون القائم بين السفارة الماليزية وغرفة تجارة عمان وغيرها من الجهات لتعزيز التعاون في عدة مجالات تهم البلدين، مشيرا الى انه ستنظم ندوة تجارية عبر الإنترنت لمناقشة الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين الشهر المقبل والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال.
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