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شكاوى من انتشار كبير للكلاب الضالة في إربد

9/16/2023 5:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكا عدد من المواطنين في محافظة إربد من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وعبروا في حديثهم لـ"الوكيل الإخباري"، عن قلقهم من الخطر الذي يشكله وجود الكلاب الضالة على سلامتهم وسلامة أبنائهم وخاصة أثناء خروجهم لأداء صلاة الفجر أو الخروج إلى المدارس في الصباح الباكر.
وقالوا إن الكلاب الضالة تسير على شكل قطعان وتبدأ بالتجمع داخل الأحياء والشوارع بعد منتصف الليل ويستمر وجودها حتى ساعات الصباح الباكر، عدا عن الإزعاج والقلق الذي تسببه بسبب صوت عوائها المرتفع.
وكان أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي في وقت سابق أن البلدية تولي هذه القضية أهمية كبرى وتسعى لعلاجها.
وقال الكوفحي لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إنه جرى تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 دونمات وقامت البلدية بالتوقيع مع عدد من الجمعيات ذات العلاقة لكن القدرات المالية للجمعيات لم تسعفها لبدء العمل.







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