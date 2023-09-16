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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لوحدات سكن كل المصريين بمدينة السادات

9/16/2023 4:32:36 AM
(MENAFN- Youm7) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير، وموقف المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة السادات.



وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق والمحاور بالمدن المختلفة، وكذا أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية التى تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.




فى الإطار نفسه، قامت مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة ضمن فريق العمل المكلف بالمرور علي المشروعات القومية بمدينة السادات، بزيارة تفقدية لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقهم المهندس سامى فهمى، والمهندس ياسر أبو حسين، نائبا رئيس جهاز مدينة السادات ومسئولو الجهاز، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات القومية بمختلف مدن الجمهورية.



وبدأت الزيارة بالمرور على أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طلعت حرب وشارع جمال عبدالناصر،
وأعمال التطوير بالمناطق السكنية الـ4
والـ11 التى شملت توسعة الشوارع ودهان بعض العمارات وأعمال تنسيق الموقع، بالإضافة إلى تغيير شبكة الرى بالغمر إلى شبكة تنقيط، كما تم استكمال الجولة والمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحى الفردوس.



وخلال الزيارة، وجه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنميه مدينة السادات، الشكر لمعاوني رؤساء أجهزة المدن على زياراتهم للمدينة، مشيداً بالتجربة الجديدة التي تستهدف تصعيد الشباب الأكفاء وصقل خبراتهم لتولي القيادة.











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