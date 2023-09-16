معرض أهلا مدارس الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور لليوم الثانى

كما انطلقت معارض "أهلا رمضان " في العديد من المحافظات وتم افتتاح أكثر من فرع للمعارض بمحافظات " الأقصر وقنا والقليوبية ، ودمياط وبنى سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية "

وغيرها من العديد من المحافظات، ومن المقرر توفير أيضا الكتب الخارجية

بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية

وأكّد أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية دور منتسبي الغرفة في ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية ، الملابس ، الأحذية والمنتجات الجلدية ، المواد الغذائية ، الحاسب الآلي ، خدمات البنوك "، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس.



كان

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية

والتعليم والتعليم الفني ,ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية قد أفتتح

معرض أهلا مدارس " الرئيسي " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر مساء الخميس الماضي ،في حين بدأ المعرض في استقبال المواطنين اعتبارا من صباح امس الجمعة.



وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح معارض "أهلاً مدارس" يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين وأن المعرض الرئيسى يقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس